«Что с бровями?»: Бузова в купальнике нарвалась на критику своей внешности, но молчать не стала

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она привыкла всегда быть в центре внимания. Поэтому артистка старается следить за внешностью. Она не скрывает, что в прошлом году поправилась, но блондинка сразу начала заниматься спортом. Недавно у нее начались гастроли со спектаклем. Звезда не стала утаивать, что поездки ее утомляют.
29 марта Ольга приехала в родной Санкт-Петербург. Она устроила себе отдых, поэтому посетила спа. Артистка насладилась массажем и искупалась в бассейне. В соцсети она поделилась пикантными кадрами. Телеведущая обнажила свои изящные формы. Бузова решила покрасоваться без макияжа. Однако некоторые подвергли критике не фигуру, а черные брови.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Господи, что с ее бровями?», «Бузова, с этими бровями ты похожа на Марфушу из «Морозко», «Казачка с бровями чернее ночи», — стали писать хейтеры.
Ольга решила ответить на колкие выпады.
«Что с бровями? Мне жаль тех, кого интересует сегодня только этот вопрос», — заявила звезда.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды