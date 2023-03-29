«Что с бровями?»: Бузова в купальнике нарвалась на критику своей внешности, но молчать не стала

29 марта Ольга приехала в родной Санкт-Петербург. Она устроила себе отдых, поэтому посетила спа. Артистка насладилась массажем и искупалась в бассейне. В соцсети она поделилась пикантными кадрами. Телеведущая обнажила свои изящные формы. Бузова решила покрасоваться без макияжа. Однако некоторые подвергли критике не фигуру, а черные брови.

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