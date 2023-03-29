«Скоро ко мне приезжает один человечек»: Марина Африкантова наводит красоту перед важной встречей в Дубае — кто он

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова, которая сейчас изо всех сил, с помощью психолога и поддержки поклонников пытается приглушить боль, причиненную ей Романом Капаклы, сделала признание.
Оказывается, она в Дубае скоро будет не одна. В телеграм-канале Марина Африкантова сообщила, что ждет встречи с одним важным для нее человеком. Ради этого рандеву Марина Африкантова даже решила сменить имидж. Она уже сняла наращенную челку, затем будет перекрашивать волосы, а после отстрижет их.
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«Хочу привести себя в порядок, покраситься, подстричься. Тем более, скоро ко мне приезжает один человечек, 6 апреля, и мы заезжаем в нереально крутой отель, в который я уже давно хотела поселиться. Нужно срочно наводить марафет», — поделилась Марина Африкантова.
Напомним, Марина Африкантова переживает сейчас личную драму. Ей изменил муж Роман Капаклы. Все случилось практически на глаза у Марины. Разлучницей, разбившей семейную пару, стала бывшая участница проекта Таня Мусульбес.