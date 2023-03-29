«Скоро ко мне приезжает один человечек»: Марина Африкантова наводит красоту перед важной встречей в Дубае — кто он

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова, которая сейчас изо всех сил, с помощью психолога и поддержки поклонников пытается приглушить боль, причиненную ей Романом Капаклы, сделала признание.

Оказывается, она в Дубае скоро будет не одна. В телеграм-канале Марина Африкантова сообщила, что ждет встречи с одним важным для нее человеком. Ради этого рандеву Марина Африкантова даже решила сменить имидж. Она уже сняла наращенную челку, затем будет перекрашивать волосы, а после отстрижет их.

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