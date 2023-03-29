Седые волосы могут смотреться шикарно: названа идеальная стрижка для женщин элегантного возраста

Многие женщины следят за своей внешностью в любой ситуации. Однако с возрастом становится сложнее быть идеальной, так как кожа провисает, а волосы теряют блеск, а их структура истончается. Краска для волос исправляет ситуацию, но постоянно подкрашивать корни готова не каждая дама, а блеск седины сразу делает вид не ухоженным.
Однако даже седые волосы могут выглядеть отлично, но если их правильно подстричь и сделать укладку.
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Стилист Анджело Валлилло рассказал, как можно преобразить седые волосы. Он рассекретил стрижку, которая идеально подходит для зрелых волос.
По мнению специалиста, для женщин в возрасте идеально пойдет стрижка «бахрома», но нужно учитывать форму лица. Также эксперт считает, что в такой ситуации подойдет стрижка «занавеска». Об этом пишет Express.