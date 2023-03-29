«Даже на работу приперлась»: Подольская устроила двойной сюрприз Преснякову в честь 55-летия

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Примечательно, что артистка в свои 40 лет может похвастаться стройной фигурой. Она следит за собой, чтобы радовать мужа Владимира Преснякова. У пары растут двое сыновей: Артемий и Иван.
29 марта Пресняков отметил свой юбилей. Вечеринку он отложил, но без поздравлений не остался. С самого утра Подольская в майке и брюках от пижамы принесла кусочек торта с пятью свечками. Она напомнила мужу, что нужно загадать желание. В руках у певицы были воздушные шарики.
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Вечером именинник появился на съемках шоу «Голос». И там снова появилась Наталья. Он пришла в гримерку с большом тортом, который украшал фигурка в виде Преснякова. Артист очень удивился. Подольская на этот раз щегольнула в кремовом костюме.
«Хожу за ним по пятам с тортами. Даже на работу приперлась», – поделилась она.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что эта пара продолжает быть одной из самых органичных спустя много лет.