«Даже на работу приперлась»: Подольская устроила двойной сюрприз Преснякову в честь 55-летия

29 марта Пресняков отметил свой юбилей. Вечеринку он отложил, но без поздравлений не остался. С самого утра Подольская в майке и брюках от пижамы принесла кусочек торта с пятью свечками. Она напомнила мужу, что нужно загадать желание. В руках у певицы были воздушные шарики.

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Вечером именинник появился на съемках шоу «Голос». И там снова появилась Наталья. Он пришла в гримерку с большом тортом, который украшал фигурка в виде Преснякова. Артист очень удивился. Подольская на этот раз щегольнула в кремовом костюме.