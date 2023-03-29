Просторная, светлая, с огромной террасой: Анастасия Дашко из «Дома-2» похвасталась новой квартирой

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко сообщила поклонникам прекрасную новость - она стала обладательницей просторной квартиры в Екатеринбурге.
В микроблоге Анастасия Дашко показала кадры, которые сделала в новом жилище. Квартира светлая, с большими комнатами и огромной террасой. Расположена она на первом этаже новостройки.
Анастасия Дашко призналась, что стать владелицей подобной недвижимости было ее мечтой.
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«Я ждала этого дня больше года! Мне вручили ключи от собственной квартиры», - поделилась Анастасия Дашко.
Анастасия Дашко не стала уточнять, с какой целью она приобрела недвижимость - перевезет ли она туда свою семью или же квартира куплена под офис. Первый этаж говорит в пользу второго.