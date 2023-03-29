Просторная, светлая, с огромной террасой: Анастасия Дашко из «Дома-2» похвасталась новой квартирой

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко сообщила поклонникам прекрасную новость - она стала обладательницей просторной квартиры в Екатеринбурге.

В микроблоге Анастасия Дашко показала кадры, которые сделала в новом жилище. Квартира светлая, с большими комнатами и огромной террасой. Расположена она на первом этаже новостройки.

Анастасия Дашко призналась, что стать владелицей подобной недвижимости было ее мечтой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».