«Мама снова рядом»: Вера Брежнева прилетела к старшей дочери в Лос-Анджелес — трогательное воссоединение

Вера Брежнева не так давно отметила свое 41-летие. Она уже больше года живет в Италии с семьей. Певица продолжает выпускать новые песни и давать концерты. При этом под ее крылом находится дочка Сара Киперман, которая была рождена от бизнесмена. Она еще учится в школе. Однако 29 марта звезда уехала в Лос-Анджелес, где живет ее старший дочка Соня.
Оказалось, что Вера спешила в Лос-Анджелес, чтобы успеть на день рождения наследницы, которой 30 марта исполнится 22 года. Певица взяла с собой три чемодана с нарядами. По всей видимости, она намерена задержаться в США. По словам артистки, год назад она бы никуда не полетела. Брежнева запечатлелась без макияжа.
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«Три багажа доставлены в Лос-Анджелес, один из них устал, но очень доволен. Потому что завтра день рождения у одной потрясающей девушки. И мама снова рядом», — написала звезда.
Вера запечатлелась со своей повзрослевшей наследницей. Соня, по словам поклонников, очень похожа на маму.
Вера Брежнева с дочкой Соней. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Вера родила первенца от чиновника Виталия Войченко. Они познакомились в кафе, когда будущей певице было 18 лет. Именно он настоял, чтобы артистка отрастила длинные волосы и носила линзы. После рождения дочки Брежнева стала строить карьеру.
Популярность певицы стала расти, а отношения потухли, но они расстались мирно. Уже давно звезда счастлива в браке с Константином Меладзе, но общих детей у них нет.