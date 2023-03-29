«Мама снова рядом»: Вера Брежнева прилетела к старшей дочери в Лос-Анджелес — трогательное воссоединение

Оказалось, что Вера спешила в Лос-Анджелес, чтобы успеть на день рождения наследницы, которой 30 марта исполнится 22 года. Певица взяла с собой три чемодана с нарядами. По всей видимости, она намерена задержаться в США. По словам артистки, год назад она бы никуда не полетела. Брежнева запечатлелась без макияжа.

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«Три багажа доставлены в Лос-Анджелес, один из них устал, но очень доволен. Потому что завтра день рождения у одной потрясающей девушки. И мама снова рядом», — написала звезда.

Вера запечатлелась со своей повзрослевшей наследницей. Соня, по словам поклонников, очень похожа на маму.