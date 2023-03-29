Мария Горбань в мокром купальнике сверкнула своими упругими «булочками» прямо на кухонном столе: слов нет

Мария Горбань уже давно стала известной актрисой. Она зачастую играет светских львиц. Многие зрители также привыкли ее видеть в роли жены Дмитрия Нагиева. Однако в настоящей жизни она связана узами брака с фотографом Кириллом Зоткиным. У пары растет сын Нилан. А от первого брака у звезды есть дочка Стефания.
На этот раз Горбань решила провести время с семьей на Шри-Ланке. Она не перестает поражать поклонников тем, в какой форме держит фигуру после родов. На этот раз блондинка в купальнике с открытыми бедрами покрасовалась в бассейне. Она намочила свою пятую точку. Потом Мария зашла на кухню и стала грациозно позировать для мужа прямо на столе.
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«Я осознавала каждую частичку своего тела, когда он смотрел на меня», — написала звезда.
Пользователи Сети осыпали актрису комплиментами. Многие признались, что Горбань заставила их завидовать ее фигуре.
«Я никак понять не могу, тут с мужем больше повезло или с фигурой?», «Полный восторг, какая грация», «Ну есть чем похвалиться, согласна», «Ох, какие булочки», — стали писать в Сети.