«Имейте совесть, мне это совсем не нравится»: бывший муж Гагариной вышел из себя из-за нового избранника певицы

Известная певица Полина Гагарина официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым в декабре 2020 года.
Прошло два с лишним года, а поклонники до сих пор переживают из-за разрыва красивой пары. Периодически фанаты задают Дмитрию Исхакову вопросы о Полине Гагариной, чем выбивают его из равновесия.
По слухам, причиной расставания Полины Гагариной с мужем стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, сотрудничество певицы с которым переросло в роман.
«Почему Полина опять рядом с Чиняевым, невыносимо на это смотреть», — написали на днях поклонники Дмитрию Исхакову.
Бывший муж Полины Гагариной дал такой ответ, чтобы все раз и навсегда запомнили — вопросов задавать не надо.
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«Как же вы меня, как бы сказать помягче, утомили. В надежде, что это увидят все фанаты и фан-клубы и передадут друг другу! За последние дни я получил много сообщений в разных мессенджерах и площадках с разными просьбами что-то передать или сказать Полине Гагариной. И это продолжается несколько лет, и я молчал или игнорировал.
Понимаю, как все это работает, и, возможно, нужно было время. Но, друзья, имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать, кричать, умолять, просить и т.д. о Полине Гагариной, даже из самых светлых чувств и побуждений. Рассчитываю на ваше понимание», — высказался Дмитрий Исхаков в соцсети.