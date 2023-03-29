«Имейте совесть, мне это совсем не нравится»: бывший муж Гагариной вышел из себя из-за нового избранника певицы

Известная певица Полина Гагарина официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым в декабре 2020 года.

Прошло два с лишним года, а поклонники до сих пор переживают из-за разрыва красивой пары. Периодически фанаты задают Дмитрию Исхакову вопросы о Полине Гагариной, чем выбивают его из равновесия.

По слухам, причиной расставания Полины Гагариной с мужем стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, сотрудничество певицы с которым переросло в роман.

«Почему Полина опять рядом с Чиняевым, невыносимо на это смотреть», — написали на днях поклонники Дмитрию Исхакову.

Бывший муж Полины Гагариной дал такой ответ, чтобы все раз и навсегда запомнили — вопросов задавать не надо.

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