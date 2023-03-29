«Стринги слишком сильно задрала»: Бузова в лимонном бикини оголила свои «аппетитки», засветив сокровенное

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает быть востребованной. Телеведущая ведет передачи, а также дает концерты и играет в спектаклях. В свои 37 лет она старается следить за фигурой. Артистка регулярно занимается спортом. На публике она не стесняется щеголять в откровенных нарядах.
Примечательно, что Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она готовится к выступлению в театре. А 29 марта артистка отправилась на массаж. Она покрасовалась в лимонном мини-бикини. Телеведущая обнажила прелести своей фигуры. Бузова обнажила плоский живот и мощные бедра. Она не стала прикрывать зону бикини.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали бурно обсуждать фото. Ольгу подвергли критике за откровенный купальник.
«Фотка неудачная», «Словно пирожочек подложила», «Стринги слишком сильно задрала», «Ой, какой конфуз», «Оля, не стоило так фотографироваться. Фигура вся в буграх», «Ой, опасно вышло», — стали писать подписчики.