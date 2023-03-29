«Стринги слишком сильно задрала»: Бузова в лимонном бикини оголила свои «аппетитки», засветив сокровенное

Примечательно, что Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она готовится к выступлению в театре. А 29 марта артистка отправилась на массаж. Она покрасовалась в лимонном мини-бикини. Телеведущая обнажила прелести своей фигуры. Бузова обнажила плоский живот и мощные бедра. Она не стала прикрывать зону бикини.

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