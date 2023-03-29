«Это связано с Мондезиром»: Ефременкова из «Дома-2» не может покрестить полугодовалых сыновей-близнецов

Сыновьям-близнецам бывшей участницы «Дома-2» Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира уже больше полугода, а родители все еще не покрестили их.

Юлия Ефременкова ранее назначала дату крестин, но вмешались трагические обстоятельства: зимой тяжело заболела и умерла мама Юлии, и таинство пришлось перенести.

Новая дата уже назначена, но крестины вновь не состоятся. Юлия Ефременкова в микроблоге дала понять, что эта ситуация с переносим мероприятия начинает ее подбешивать. На этот раз в переносе виноват папа мальчиков, Мондезир.

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