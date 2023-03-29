«Надо расстегнуть»: Клава Кока в кожаном костюме взбудоражила мужчин, сверкнув прелестями без белья

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру певицы и успела добиться больших высот. Певица регулярно выпускает новые хиты, снимается в телевизионных шоу и даже собирает стадионы. Блондинка ищет себе жениха, поэтому даже в обычной жизни она выглядит ярко и броско.
На этот раз Клава вернулась в Москву после гастролей. Она отправилась на съемки шоу. Певица облачилась в смелый аутфит. Она щегольнула в кожаном костюме с тугими брюками и жакетом на молнии. Коке целая команда помогала надеть ауфтит.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Надо расстегнуть», — заявила девушка.
«Да?» — удивилась певица.
Ей пришлось попросить оператора отвернуться. А потом артистка решила устроить дефиле, чем привлекла к себе внимание.
Поклонники были сражены. Многие осыпали звезду комплиментами.
«Ну прям богиня», «Женщина-кошка 2.0», «Скрипит, когда ходишь?», «Без лифчика особенно миленько», «Грудь прям на первом плане», «Ого, что за богиня», «Клава пошла цеплять мужчин», «Как хороша», — стали писать пользователи Сети.