«Надо расстегнуть»: Клава Кока в кожаном костюме взбудоражила мужчин, сверкнув прелестями без белья

На этот раз Клава вернулась в Москву после гастролей. Она отправилась на съемки шоу. Певица облачилась в смелый аутфит. Она щегольнула в кожаном костюме с тугими брюками и жакетом на молнии. Коке целая команда помогала надеть ауфтит.

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«Надо расстегнуть», — заявила девушка. «Да?» — удивилась певица.

Ей пришлось попросить оператора отвернуться. А потом артистка решила устроить дефиле, чем привлекла к себе внимание.