85-летний Николай Дроздов рассказал о своей госпитализации

Больше двух месяцев назад известный телеведущий получил перелом семи ребер. Николаю Дроздову пришлось долгое время лечиться в больнице, но ему еще предстоит длительное восстановление. Пока Николай Николаевич находится дома — занимается дыхательной гимнастикой и другими упражнениями. Но вскоре ему придется снова лечь в больницу.
«Меня переводят в другую больницу, в отделение реаниматологии и реабилитологии. Там занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. Придется полежать в больничке еще месяц-полтора. Серьезная клиника: мне уже сказали, что никаких посетителей, только врачи», — рассказал Дроздов.
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Домашние ухаживают за ним, готовят любимые блюда, причем ведущий, который прежде был вегетарианцем, изменил свои пищевые привычки.
«На полное вегетарианство я больше не выхожу, потому что кости становятся хрупкими. Но я веганов не осуждаю. Не все у всех одинаково: зависит от группы крови и других характеристик. Такой возраст, конечно, что вы хотите?» — приводит слова Николая Дроздова издание «МК».