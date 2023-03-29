«Цены на бензин подросли. Рейсы отменяют»: Виктория Боня спешно сбежала из Европы в Россию

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Вскоре после ухода из «Дома-2» она смогла стать телеведущей, а потом уехала в Монако. Там светская львица поселилась на побережье моря. Она растит дочку Анджелину, которой недавно исполнилось 11 лет. Звезда регулярно оказывается на красных дорожках. Однако на этот раз она решила покинуть Европу.
На этот раз Боня поделилась кадрами, на которых заправляет свой автомобиль. Она покрасовалась в трикотажном костюме с лосинами кофейного цвета. Телеведущая призналась, что цены на бензин стали кусаться.
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«Цены на бензин подросли… Раньше заправляла полный Rolls Royce на 120 евро, а сейчас на 150 евро. Когда езжу в Барселону, то дорога туда и обратно на машине обходится в 600 евро минимум. Дешевле слетать на самолете…
Поэтому вся Франция сейчас бастует! В Париже беспорядки. Рейсы по Европе отменяют… Поэтому я взяла билет на турецкие авиалинии и вылетела в Москву», — написала звезда.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды