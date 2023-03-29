«Цены на бензин подросли. Рейсы отменяют»: Виктория Боня спешно сбежала из Европы в Россию

На этот раз Боня поделилась кадрами, на которых заправляет свой автомобиль. Она покрасовалась в трикотажном костюме с лосинами кофейного цвета. Телеведущая призналась, что цены на бензин стали кусаться.

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