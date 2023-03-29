«Покинула нас в такую трудную минуту»: известная телеведущая припечатала Аллу Пугачеву

Известная телеведущая Ангелина Вовк высказалась по поводу отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. Примадонна уже больше года живет в Израиле вместе с семьей, на лето перебираясь в Прибалтику, где не так жарко.
80-летняя Ангелина Вовк дала понять, что осуждает поведение Аллы Борисовны.
«Я сейчас очень сожалею, что Алла покинула нас в такую трудную для страны минуту. София Ротару тоже была яркая личность», — высказалась Ангелина Вовк.
Ангелина Вовк. Фото: Global Look Press
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Напомним, ранее Ангелина Вовк высказалась по поводу эпатажного поведения поп-короля Филиппа Киркорова. Телеведущая заявила, что Филиппу Киркорову стоит быть немного сдержаннее на сцене, ведь он живет не в Америке.
По материалам tnzvezdy.ru