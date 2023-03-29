«Покинула нас в такую трудную минуту»: известная телеведущая припечатала Аллу Пугачеву

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Напомним, ранее Ангелина Вовк высказалась по поводу эпатажного поведения поп-короля Филиппа Киркорова. Телеведущая заявила, что Филиппу Киркорову стоит быть немного сдержаннее на сцене, ведь он живет не в Америке.

По материалам tnzvezdy.ru