«Покинула нас в такую трудную минуту»: известная телеведущая припечатала Аллу Пугачеву

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Ангелина Вовк дала понять, что не одобряет поступка Аллы Пугачевой, уехавшей из России в Израиль.

Известная телеведущая Ангелина Вовк высказалась по поводу отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. Примадонна уже больше года живет в Израиле вместе с семьей, на лето перебираясь в Прибалтику, где не так жарко.

80-летняя Ангелина Вовк дала понять, что осуждает поведение Аллы Борисовны. 

«Я сейчас очень сожалею, что Алла покинула нас в такую трудную для страны минуту. София Ротару тоже была яркая личность», — высказалась Ангелина Вовк.

Ангелина Вовк. Фото: Global Look Press

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Напомним, ранее Ангелина Вовк высказалась по поводу эпатажного поведения поп-короля Филиппа Киркорова. Телеведущая заявила, что Филиппу Киркорову стоит быть немного сдержаннее на сцене, ведь он живет не в Америке.

По материалам tnzvezdy.ru

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