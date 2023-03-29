«Ему только шаурму на лавке есть»: Африкантова публично унизила Капаклы — а говорила, что любит

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены ей мужа Ромы Капаклы начала предавать огласке не очень красивые факты из их семейной истории.

Оказалось, Рома Капаклы поднимал руку на Марину Африкантову. К тому же, по словам Марины Африкантовой, Рома Капаклы недотягивал до ее высокого уровня заработков и комфортной жизни.

Марина дала понять, что считает Рому Капаклы неудачником, а ведь раньше публично признавалась ему в любви и вставала на защиту мужа, если кто-то делал попытку его задеть.

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