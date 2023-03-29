«Ему только шаурму на лавке есть»: Африкантова публично унизила Капаклы — а говорила, что любит

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены ей мужа Ромы Капаклы начала предавать огласке не очень красивые факты из их семейной истории.
Оказалось, Рома Капаклы поднимал руку на Марину Африкантову. К тому же, по словам Марины Африкантовой, Рома Капаклы недотягивал до ее высокого уровня заработков и комфортной жизни.
Марина дала понять, что считает Рому Капаклы неудачником, а ведь раньше публично признавалась ему в любви и вставала на защиту мужа, если кто-то делал попытку его задеть.
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«Ты одна тянула этого гуся. Без тебя он никто, а ты королева сама у себя», — поддержала Марину Африкантову одна из подписчиц.
«Ну да, ему только шаурму на лавке есть. Причем это не шутка», — подтвердила Марина Африкантова, публично высмеяв Рому Капаклы.
Напомним, Рома Капаклы изменил Марине Африкантовой практически у нее на глазах. Разлучницей стала Таня Мусульбес.
Марина Африкантова высмеяла Рому Капаклы. Фото: соцсети