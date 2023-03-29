Арзамасова засняла Авербуха и подросшего сына в домашней обстановке: манеры одинаковые — гены

В последнее время Лиза много работает. Однако свободное время она всегда посвящает семье. На этот раз актриса засняла, как Авербух дома пьет чай. Фигурист был взлохмачен и в домашней одежде. Он от удовольствия произнес: «Ах».

Арзамасова сразу навела камеру на кроху-сына. Мальчик в пижамке тоже попробовал чай и в точности повторил папины манеры.

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