Арзамасова засняла Авербуха и подросшего сына в домашней обстановке: манеры одинаковые — гены

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она недавно приступила к съемкам продолжения сериала «Папины дочки», который в свое время сделал ее знаменитой. Актриса в свои 28 лет может похвастаться семейной идиллией. Она счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары растет сын Лев, которому в этом году будет два года.
В последнее время Лиза много работает. Однако свободное время она всегда посвящает семье. На этот раз актриса засняла, как Авербух дома пьет чай. Фигурист был взлохмачен и в домашней одежде. Он от удовольствия произнес: «Ах».
Арзамасова сразу навела камеру на кроху-сына. Мальчик в пижамке тоже попробовал чай и в точности повторил папины манеры.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лев быстро растет. Некоторые снова заметили, что мальчик очень похож на маму, хоть и манеры копирует, смотря на отца.