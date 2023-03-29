«Просто космос»: Мария Горбань в откровенном купальнике обнажила свои «персики»: весь пляж обомлел

Мария Горбань уже давно строит карьеру в кино. Количество ее работ с каждым годом увеличивается. Многие зрители ее знают по сериалу «Кухня». Потом она не раз играла жену Дмитрия Нагиева. Они так убедительно смотрелись вместе с телеведущим, что их стали считать парой. Однако в настоящей жизни блондинка счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным.
Недавно Горбань улетела отдыхать на Шри-Ланку. Она проводит время с мужем и двумя детьми. Актриса взяла с собой множество купальников. На этот раз она решила покрасоваться на пляже в откровенном купальнике-бандо. Блондинка прилегла на лежак, наклонившись к камере своим декольте. Мария блеснула своими прелестями.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
Звезда сразила пляж своими формами. Многие осыпали комплиментами 36-летнюю маму. «Маша не просто красивая, очень харизматичная», «Вы просто космос», «Ну что за фигурка», «Словно русалку выбросило на берег», «Выглядите так, что слов нет», «А такие, как вы, существуют?» — стали писать подписчики.
Мария Горбань. Фото: соцсети звезды