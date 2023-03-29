«Эпатажное поведение... а надо быть сдержаннее»: Киркорову сделали предупреждение

Известная телеведущая, 80-летняя Ангелина Вовк, назвала поп-короля Филиппа Киркорова в числе лучших вокалистов, которых она уважает за талант.
Но вместе с тем, Ангелина Вовк призвала Филиппа Киркорова к сдержанности на сцене. По мнению телеведущей, 55-летний Филипп Киркоров не в меру увлекся эпатажем. А отечественная публика, по мнению Ангелины Вовк, тяготеет к более сдержанной манере и спокойной подаче артиста.
Ангелина Вовк дала понять, что поведение Филиппа Киркорова было бы вполне допустимо где-нибудь в Америке, а Россия — это совсем другое дело.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ангелина Вовк. Фото: Global Look Press
«Несмотря на свое эпатажное поведение, подчас с негативным уклоном, должна сказать, что Филипп Киркоров — великолепный исполнитель. У него есть чудесные песни. Ему бы быть немножко посдержанней в своих поступках. Он благодаря своему вокальному таланту поднялся так высоко, но он же не в Америке живет.
Это там принято эпатировать публику, появляться на сцене полуголым, не уважать ни религию, ни моральные нормы. Но это их выбор, а у нас-то все по-другому. И Филипп должен учитывать, что живет в России, и уважать чувства своих зрителей», — высказалась Ангелина Вовк.
По материалам tnzvezdy.ru