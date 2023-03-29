«Эпатажное поведение... а надо быть сдержаннее»: Киркорову сделали предупреждение

Известная телеведущая, 80-летняя Ангелина Вовк, назвала поп-короля Филиппа Киркорова в числе лучших вокалистов, которых она уважает за талант.

Но вместе с тем, Ангелина Вовк призвала Филиппа Киркорова к сдержанности на сцене. По мнению телеведущей, 55-летний Филипп Киркоров не в меру увлекся эпатажем. А отечественная публика, по мнению Ангелины Вовк, тяготеет к более сдержанной манере и спокойной подаче артиста.

Ангелина Вовк дала понять, что поведение Филиппа Киркорова было бы вполне допустимо где-нибудь в Америке, а Россия — это совсем другое дело.

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