«Врагу не пожелаешь»: Марина Африкантова из «Дома-2» сделала заявление об Ире Пинчук после предательства

Среди подписчиков бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой, оказываются, есть весьма наивные товарищи. Они совершенно искренне не понимают, отчего Африкантова не общается с Ирой Пинчук.

В ответ Марина Африкантова сделала заявление, которым объяснила, почему Ирина Пинчук для нее — персона нон-грата.

«Марина, а почему у вас нет в друзьях Пинчук? Вы же общались до всего этого?» — спросили у Африкантовой в Сети.

«Спасибо, не надо. Таких лицемерных друзей врагу не пожелаешь», — ответила Марина Африкантова.