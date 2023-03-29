«Врагу не пожелаешь»: Марина Африкантова из «Дома-2» сделала заявление об Ире Пинчук после предательства

Марина Африкантова

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Марина Африкантова объяснила свою позицию.

Среди подписчиков бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой, оказываются, есть весьма наивные товарищи. Они совершенно искренне не понимают, отчего Африкантова не общается с Ирой Пинчук.

В ответ Марина Африкантова сделала заявление, которым объяснила, почему Ирина Пинчук для нее — персона нон-грата.

«Марина, а почему у вас нет в друзьях Пинчук? Вы же общались до всего этого?» — спросили у Африкантовой в Сети.

«Спасибо, не надо. Таких лицемерных друзей врагу не пожелаешь», — ответила Марина Африкантова.

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Напомним, Ира Пинчук сыграла некрасивую роль в истории с изменой Ромы Капаклы Марине Африкантовой. Пинчук фактически прикрывала Капаклы и Мусульбес и всячески старалась расположить к себе Марину Африкантову, чтобы понимать, как та намерена действовать.

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