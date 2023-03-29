«Врагу не пожелаешь»: Марина Африкантова из «Дома-2» сделала заявление об Ире Пинчук после предательства

Среди подписчиков бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой, оказываются, есть весьма наивные товарищи. Они совершенно искренне не понимают, отчего Африкантова не общается с Ирой Пинчук.
В ответ Марина Африкантова сделала заявление, которым объяснила, почему Ирина Пинчук для нее — персона нон-грата.
«Марина, а почему у вас нет в друзьях Пинчук? Вы же общались до всего этого?» — спросили у Африкантовой в Сети.
«Спасибо, не надо. Таких лицемерных друзей врагу не пожелаешь», — ответила Марина Африкантова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Ира Пинчук сыграла некрасивую роль в истории с изменой Ромы Капаклы Марине Африкантовой. Пинчук фактически прикрывала Капаклы и Мусульбес и всячески старалась расположить к себе Марину Африкантову, чтобы понимать, как та намерена действовать.