Шубская с нежностью поцеловалась с Овечкиным на стадионе: элегантная жена привела на матч сыновей

Примечательно, что пара часто приезжает в Москву. Однако на днях состоялся важный матч между «Вашингтоном» и «Коламбусом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, который завершился чествованием чемпиона. Овечкин в этот вечер был в центре внимания.

Шубская пришла с сыновьями, чтобы его поддержать. Она облачилась в элегантный твидовый жакет и черные брюки. По красной дорожке актриса прошла с детьми. А потом Александр нежно поцеловал супругу на глазах публики.

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