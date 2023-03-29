Шубская с нежностью поцеловалась с Овечкиным на стадионе: элегантная жена привела на матч сыновей

Александр Овечкин уже успел стать одним из самых титулованных хоккеистов. Он завоевал множество наград, включая Кубок Стэнли. Во всем его поддерживает жена Анастасия Шубская. В свое время они устроили пышную свадьбу. Примечательно, что теперь у пары растут сыновья: Сергей и Илья. чемпион признавался, что мечтает о дочке.
Примечательно, что пара часто приезжает в Москву. Однако на днях состоялся важный матч между «Вашингтоном» и «Коламбусом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, который завершился чествованием чемпиона. Овечкин в этот вечер был в центре внимания.
Шубская пришла с сыновьями, чтобы его поддержать. Она облачилась в элегантный твидовый жакет и черные брюки. По красной дорожке актриса прошла с детьми. А потом Александр нежно поцеловал супругу на глазах публики.
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«Это был незабываемый вечер! Мы очень благодарны организации «Кэпиталз», команде и фанатам за такую прекрасную церемонию! Поздравляем Сашу, мы очень гордимся тобой», – написала Шубская.
Поклонники признались, что их растрогали кадры. Многие отметили, что жена спортсмена выглядела очень элегантно.