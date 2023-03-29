Константин Меладзе распродает свои песни

Стало известно, что Константин Меладзе выставил на продажу все свои композиции, когда-то написанные для Веры Брежневой и группы «ВИА Гра». Песни на русском языке, принадлежащие Меладзе, теперь может выкупить и исполнять любой начинающий артист. Об этом рассказала промоутер, работавшая с Брежневой. По ее словам, продаются такие хиты, как «Любовь спасет мир», и многие другие.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Практически весь репертуар Веры Брежневой можно выкупить, он в открытом доступе», - приводит слова источника издание «РИА ФАН».

Промоутер пояснила также, что для Брежневой эти песни неактуальны, поскольку она теперь живет в Италии и почти не дает концертов.