«У меня был секс»: Асмус ответила хейтеру, обвинившего ее в разврате

Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус играет довольно откровенную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Не все зрители в восторге, и на одном из показов артистку обвинили в разврате.

Зритель выкрикнул со среднего ряда нелицеприятное слово в адрес Асмус. Но та не среагировала. Журналисты попросили прокомментировать актрису инцидент и вот, что она ответила.

«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», - высмеяла она.

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