Назло Африкантовой? Капаклы упал в объятия Мусульбес на глазах у всех — страсти кипят

Роман Капаклы перестал скрывать роман с Татьяной Мусульбес. Парочка отдыхает вместе на фешенебельном курорте. Участник проекта «Дом-2» упал в объятия красавицы-брюнетки, вызвав бурную реакцию у поклонников Марины Африкантовой. Так, фанаты считают, что Капаклы решил подразнить и позлить бывшую жену.

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