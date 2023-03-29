Назло Африкантовой? Капаклы упал в объятия Мусульбес на глазах у всех — страсти кипят

Назло Африкантовой? Капаклы упал в объятия Мусульбес на глазах у всех - страсти кипят

Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети

Звезда телестройки не смогла устоять перед брутальным мачо.

Роман Капаклы перестал скрывать роман с Татьяной Мусульбес. Парочка отдыхает вместе на фешенебельном курорте. Участник проекта «Дом-2» упал в объятия красавицы-брюнетки, вызвав бурную реакцию у поклонников Марины Африкантовой. Так, фанаты считают, что Капаклы решил подразнить и позлить бывшую жену.

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Роман Капаклы понежился с Татьяной Мусульбес. Фото: личный архив

Также Роман Капаклы признался, что мечтает о детях. Похоже, что участник телестройки не прочь стать отцом, если отпрысков ему подарит красотка Таня Мусульбес.

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