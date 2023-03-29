Чудо! Сепсис остановили! Последние новости о Романе Костомарове на 29 марта

Известный фигурист Роман Костомаров приходит в себя после трехмесячного тяжелого состояния. Из-за развивающейся гангрены спортсмену ампутировали конечности — ноги по колено, одну руку по локоть, а на второй — кисть.

Все это время медики не могли остановить некроз, но в итоге им это удалось сделать. Соответственно, у Костомарова появились шансы на жизнь.

На среду, 29 марта, мозговое кровообращение Костомарова находится в норме, ему продолжают усиленно ставить капельницы и делают уколы. Питается он жидкими пюре, но уже сам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».