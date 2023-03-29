«Рядом будут бегать сын и дочка!»: Капаклы помечтал о детях после свидания с Мусульбес

Роман Капаклы не прочь познать радости отцовства. Может быть на участника проекта «Дом-2» так повлияло свидание с Татьяной Мусульбес. Поговаривают, что именно с этой красоткой брутальный качек изменял жене Марине Африкантовой.

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