«Рядом будут бегать сын и дочка!»: Капаклы помечтал о детях после свидания с Мусульбес

Роман Капаклы не прочь познать радости отцовства. Может быть на участника проекта «Дом-2» так повлияло свидание с Татьяной Мусульбес. Поговаривают, что именно с этой красоткой брутальный качек изменял жене Марине Африкантовой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вы хотели бы детей? Или пока не время??» — спросил у Капаклы один из подписчиков.
«Сегодня как раз снял картину, о которой мечтаю... Смотрел и думал, когда-то и я ровно также буду держать малыша, а рядом будут бегать второй сын и дочь.
Желание, возможность, а главное здравый рассудок для воспитания детей есть», — отметил бывший муж Африкантовой.
Роман Капаклы мечтает о детях от Татьяны Мусульбес. Фото: личный архив
Кстати, в паре с Мариной Африкантовой у Романа Капаклы детей не появилось. Экс-возлюбленная участника телестройки дала понять, что в итоге он бы бросил ее с малышом.