Рэпер Баста удивил сентиментальным порывом

28 марта пассажиры московского метро стали свидетелями неожиданного выступления рэпера Басты (Василия Вакуленко). Он появился в главном вестибюле станции Курская и устроил импровизированный концерт. Окружающие смогли услышать главные хиты артиста: «Медлячок», который все последние годы считается гимном школьных выпускных, а также песни «Сансара», «Неболей» и «Моя игра».

Мини-концерт стал приятным сюрпризом для всех, кто оказался в этот момент в метро. Артист объяснил: станция Курская для него — особенное место.

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