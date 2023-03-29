Скоро рожать! Беременная Брутян показала огромный живот, выехав из дома за бергером

Зепюр Брутян в stories микроблога поделилась свежими кадрами, показав раздавшийся беременный живот. Похоже, что актрисе скоро рожать. Свои округлые формы жена «мажора» Павла Прилучного не смола скрыть даже под оверсайзной толстовкой.
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Похоже, что беременная Зепюр выехала из дома только для того, чтобы побаловать себя и будущего малыша в своем животике бургером. Едва ли это полезно, но конечно же, вкусно. Да и аппетиты у беременных весьма своеобразные.