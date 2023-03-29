Ольга Бузова встретилась с поклонницей — для девушки в инвалидном кресле этот день стал «лучшим в жизни»

Ольга Бузова после своего концерта в Раменском встретилась с 16-летней поклонницей Варей, которая давно мечтала обнять любимую певицу. Варя передвигается в инвалидном кресле — результат серьезного ДТП. Девочка до последнего не могла поверить, что ее мечта сбудется. Но запланированная встреча состоялась — и нисколько не разочаровала Варю.

«Я была, конечно, в шоке и почему-то думала, не получится, потому что у нее много дел. Мы ждали, я думала, что сказать, даже репетировала речь, и потом я смотрю — она выходит. Я не поверила, обняла ее. Она такая приятная, искренняя, добрая. Такая, какой я ее представляла», — призналась Варя.

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По ее словам, она теперь надеется на новую встречу с артисткой и верит, что она произойдет.