Словно жена миллионера! Юдашкина в оливковом платье из атласа щегольнула с Максаковым и с детьми

Галина Юдашкина в своем микроблоге поделилась свежим фото, на котором предстала вся ее семья. Дочка именитого модельера Валентина Юдашкина с шиком отпраздновала 5-летие сына Аркадия. Она выглядела на террасе у бассейна словно жена миллионера. Рядом со статным мужем Петром Максаковым Галина Юдашкина смотрелась миниатюрной — для возлюбленного она хрупкая и нежная. Дочь модельера примерила оливковое платье из атласа с глубоким декольте. В таком наряде можно блистать и на красной дорожке голливудской кинопремии.
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Галина Юдашкина в оливковом атласном платье с мужем Петром Максаковым и детьми. Фото: личный архив
Примечательно, что супруги перестали скрывать личико малютки Агаты Ариеллы. Малышка точная копия своего именитого дедушки кутюрье. У нее светло-голубые глаза и молочная кожа. Агата растет подвижной и улыбчивой малюткой.