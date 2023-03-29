Словно жена миллионера! Юдашкина в оливковом платье из атласа щегольнула с Максаковым и с детьми

Галина Юдашкина в своем микроблоге поделилась свежим фото, на котором предстала вся ее семья. Дочка именитого модельера Валентина Юдашкина с шиком отпраздновала 5-летие сына Аркадия. Она выглядела на террасе у бассейна словно жена миллионера. Рядом со статным мужем Петром Максаковым Галина Юдашкина смотрелась миниатюрной — для возлюбленного она хрупкая и нежная. Дочь модельера примерила оливковое платье из атласа с глубоким декольте. В таком наряде можно блистать и на красной дорожке голливудской кинопремии.

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