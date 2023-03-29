Лиза на руках у мамы - упитанная! Пугачева в шортиках с грудной дочкой козырнула на «старом» фото

Лиза на руках у мамы - упитанная! Пугачева в шортиках с грудной дочкой козырнула на «старом» фото

Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: личный архив

Поклонники умились тому, какой пухляшкой была Лиза в младенчестве.

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился памятным фото с молодой Аллой Пугачевой в алых шортиках. На снимке Примадонна предстала с грудной дочкой. Елизавета умилила поклонников своим упитанным видом и смешными белокурыми кудряшками. Такой щекастенькой и пухленькой она была в младенчестве.

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На фото Алле Борисовне не больше 65 лет. Выглядит она весьма свежо и моложаво. На голове у певицы парик с вьющимися густыми локонами, на лице - мизер морщин. Стройная и подтянутая даже в шортиках Примадонна выглядит просто восхитительно.

Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: личный архив

«Лиза такая упитанная!», «Как время летит!», «Дети так быстро выросли», «Если бы она раньше обзавелись чадом, то уже подростками бы могли быть», «Лиза просто очаровательный ангелочек», - пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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