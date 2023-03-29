Лиза на руках у мамы - упитанная! Пугачева в шортиках с грудной дочкой козырнула на «старом» фото

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился памятным фото с молодой Аллой Пугачевой в алых шортиках. На снимке Примадонна предстала с грудной дочкой. Елизавета умилила поклонников своим упитанным видом и смешными белокурыми кудряшками. Такой щекастенькой и пухленькой она была в младенчестве.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

На фото Алле Борисовне не больше 65 лет. Выглядит она весьма свежо и моложаво. На голове у певицы парик с вьющимися густыми локонами, на лице - мизер морщин. Стройная и подтянутая даже в шортиках Примадонна выглядит просто восхитительно.