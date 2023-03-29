Больше не делает секрета - копия кутюрье! Юдашкина впервые показала личико дочки Агаты Ариеллы

Больше не делает секрета - копия кутюрье! Юдашкина впервые показала личико дочки Агаты Ариеллы

Галина Юдашкина и Петр Максаков. Фото: Global Look Press

У малышки светло-голубые глаза, ну что за очаровательное создание...

Галина Юдашкина с помпой отпраздновала день рождения сына Аркадия, ему исполнилось 5 лет. У пары также есть старший сын Анатолий и дочка Агата Ариелла. 

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«С днем Ррждения Ари!! Моя любовь, моя душа, мое все!!! Целых 5 лет! Мы с папой тебя очень любим, сделаем все, чтобы ты был самый счастливый ребенок!» - отметила Юдашкина.

Дочка именитого модельера Валентина Юдашкина показала на одном фото всех своих детей. Поклонники впервые увидели личико малышки Агаты Ариеллы, которая точная копия дедушки.

Галина Юдашкина показала детей. Фото: личный архив

У дочки Галины Юдашкиной светло-голубые глаза и молочная кожа. Девочка одновременно похожа и на именитого дедушку кутюрье и на бабушку.

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