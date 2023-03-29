«То же происходит с лицом Волочковой»: Бузова решилась выставить свое фото без фильтров

Ольга Бузова получает много критики из-за привязанности к фильтрам в социальных сетях. На сей раз артистка решила отреагировать на слова недоброжелателей и показать снимок из самолета в натуральном образе.

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«Курс на Санкт Петербург. И, кстати, вот вам фото в 5 утра без фильтров и фотошопа. Человека, который отыграл подряд 3 спектакля и спал час. Любимым хейтерам привет!» - подписала она снимок.

Фото вызвало бурю одобрительных комментариев со стороны поклонников. В основном почитателям таланта Бузовой понравился естественный образ их любимицы. Однако и упомянутые хейтеры не дремали.