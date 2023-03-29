«То же происходит с лицом Волочковой»: Бузова решилась выставить свое фото без фильтров

Ольга Бузова получает много критики из-за привязанности к фильтрам в социальных сетях. На сей раз артистка решила отреагировать на слова недоброжелателей и показать снимок из самолета в натуральном образе.
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«Курс на Санкт Петербург. И, кстати, вот вам фото в 5 утра без фильтров и фотошопа. Человека, который отыграл подряд 3 спектакля и спал час. Любимым хейтерам привет!» - подписала она снимок.
Фото вызвало бурю одобрительных комментариев со стороны поклонников. В основном почитателям таланта Бузовой понравился естественный образ их любимицы. Однако и упомянутые хейтеры не дремали.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Какая страшная, капец», «Девочки, кто ввел моду на эти лохматые брови?», «Вся в морщинах, как урюк под глазами. Чем хвастается? Под глазами кожа быстро растянулась и обвисла из-за постоянного чередования появления и исчезновения отеков. То же самое происходит с лицом Волочковой», - написали комментаторы в Telegram-канале Бузовой.