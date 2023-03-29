«Никогда не были женаты»: Павел Деревянко рассказал подробности своей личной жизни

Павел Деревянко и Дарья Мясищева

Павел Деревянко и Дарья Мясищева. Фото: соцсети 

Артист раскрыл тайну, что происходит между ним и актрисой, юристом Дарьей Мясищевой.

Стало известно, что на самом деле связывает актера Павла Деревянко и мать его детей.

Поклонники артиста не понимают, женат ли Деревянко. Или Павел с избранницей расстались и общаются ради общих детей.

Недавно исполнитель главной роли в сериале «Беспринципные» рассказал правду о своей личной жизни.

«Мы с Дашей никогда не были женаты. Мы вместе воспитываем двух наших прекрасных дочерей, Варю и Сашу, и у нас очень хорошие отношения. Мы не живем вместе, но очень сильно дружим и всегда поддерживаем друг друга», — заявил Павел Деревянко.

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«Мы настоящая семья, только что не спим вместе. Это честно и всем комфортно. У меня своя жизнь, у Даши — своя, и это не мешает нам оставаться, повторюсь, семьей», — добавил артист в беседе с 7days.ru.

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