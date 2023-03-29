«Никогда не были женаты»: Павел Деревянко рассказал подробности своей личной жизни

«Мы с Дашей никогда не были женаты. Мы вместе воспитываем двух наших прекрасных дочерей, Варю и Сашу, и у нас очень хорошие отношения. Мы не живем вместе, но очень сильно дружим и всегда поддерживаем друг друга», — заявил Павел Деревянко.