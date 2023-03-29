«Если бы не ботокс»: Ханну обвинили во лжи из-за внешности

Исполнительница Ханна ответила тем, кто обвинил ее в нечестности.

Ханна не раз заявляла, что не делала никаких пластических операций. При этом знаменитость не скрывает, что прибегает к уколам ботокса.

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«Я суперэмоциональная и много улыбаюсь. Если бы не ботокс, то лоб был бы гармошкой. А качество кожи — это все благодаря средствам моего бренда», — заявила Ханна в своем микроблоге.

Подписчики Ханны не согласны. Они уверенны, Ханна делает больше процедур, чем упоминает.