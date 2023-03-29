«Итог — асимметрия лица»: Ирина Безрукова высказалась о пластических операциях

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова. Фото: соцсети 

Актриса в свои 57 может похвастаться моложавой внешностью и стройной фигурой. Поэтому знаменитость часто подозревают в «пластике».

Бывшая жена Сергея Безрукова – Ирина Безрукова – рассказала о своих пластических операциях.

Поклонники Безруковой  считают, что у актрисы разные глаза после неудачной «пластики». Но Ирина Безрукова призналась, что этот дефект у нее с детства. Оказалось, знаменитость упала лицом на камень с высоты сеновала. После этого Безрукова сутки пролежала бес сознания получила сильное сотрясение мозга.

«Как итог — асимметрия лица, из-за чего глаза стали разными, один большой и круглый, другой — более узкий и с прищуром», — заявила Ирина Безрукова.

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«Мне кажется, если бы все актрисы прибегали к пластическим операциям и косметическим уколам, тогда бы нам пришлось знатно постараться, чтобы понять, кто же все-таки играет ту или иную роль в фильме», — заключила Безрукова в беседе с kp.ru.

Напомним, ранее Яна Рудковская восхитилась Филиппом Киркоровым, который сделал «пластику».

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