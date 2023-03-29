«У нас в отношениях нет ревности»: Ханна вернулась в Москву и оставила Пашу в Дубае

Исполнительница Ханна поделилась подробностями личной жизни.

Ханна рассказала, что не побоялась оставить мужа Пашу в Дубае. Сама певица улетела в Москву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Недавно Ханна была вынуждена вернуться в Москву из солнечного Дубая ради съемок клипа. Артистке было комфортно вдали без мужа. Так как у них с Пашу доверительные отношения.