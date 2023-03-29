«У нас в отношениях нет ревности»: Ханна вернулась в Москву и оставила Пашу в Дубае

Исполнительница Ханна поделилась подробностями личной жизни.
Ханна рассказала, что не побоялась оставить мужа Пашу в Дубае. Сама певица улетела в Москву.
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Недавно Ханна была вынуждена вернуться в Москву из солнечного Дубая ради съемок клипа. Артистке было комфортно вдали без мужа. Так как у них с Пашу доверительные отношения.
«У нас в отношениях нет ревности. Мы отдаемся друг другу на сто процентов, мы вместе на сто процентов. У нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопонимания, мы все проговариваем и уверены друг в друге на миллион. Нам вместе хорошо, поэтому закрывать свои потребности на стороне желания ни у кого нет, и мы это чувствуем друг в друге, поэтому и ревности нет», – поделилась Ханна в своем микроблоге.
К слову, по приезде в Дубай Пашу встретил любимую желтыми цветами.
«Паня опять разбудил меня сегодня цветами. Просто так. Такая мелочь, а так приятно», – похвасталась Ханна.