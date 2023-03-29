«Машину продает или на мойке работает?»: Тимати похвастался новым автомобилем за 700 млн рублей

А поклонники в ответ написали в комментариях:

«Взял в аренду для фоток», «Я надеюсь, что все эти тачки принадлежат Тимону на праве собственности, а не взяты напрокат для фоток?», «Сфотографируй, типа моя», «Машину продает или на мойке работает?».