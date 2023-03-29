«Машину продает или на мойке работает?»: Тимати похвастался новым автомобилем за 700 млн рублей

Тимати

Тимати. Фото: соцсети 

Артист породил вокруг новой фотографии разные комментарии.

Шоумена Тимати заподозрили в приобретении люксового спорткара известной итальянской марки. Примечательно, что стоимость этой иномарки превышает 700 миллионов рублей.

Все дело в том, что Тимати опубликовал в своем микроблоге кадры с дорогим автомобилем.

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«Veneno Roadster 1/4», – подписал свежий снимок Тимати.

 

А поклонники в ответ написали в комментариях:

«Взял в аренду для фоток», «Я надеюсь, что все эти тачки принадлежат Тимону на праве собственности, а не взяты напрокат для фоток?», «Сфотографируй, типа моя», «Машину продает или на мойке работает?».

Тимати с новой машиной. Фото: соцсети 

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, почему не спешит выходить замуж. 

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