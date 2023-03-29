«Ошибиться не хочется.»: Анастасия Решетова объяснила, почему не спешит в ЗАГС

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель хочет серьезных отношений, но переживает о будущем своих детей.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, почему не хочет выходить замуж.

Напомним, в сентябре 2020 года Решетова рассталась с Тимати. У знаменитостей есть общий сын Ратмир. 

Недавно Решетова сделала заявление о наследнике. И добавила, почему не спешит связывать себя узами брака.

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«Другое меня совершенно не интересует. Но мне чуть сложнее. У меня второго шанса нет. Ошибиться не хочется. Ребенок, растущий в неполной семье – это больно», – ответила Решетова своим поклонникам.

Напомним, ранее Анастасия Решетова в кимоно придумала громкий заголовок о своем новом романе.

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