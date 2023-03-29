«Часть моего тела»: Наталья Рудова призналась, что не готова расстаться с пикантным пирсингом

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова рассказала, почему не отказывается от пирсинга на животе.

Более десяти лет назад актриса сделала пирсинг пупка. Рудова не пожалела, что украсила пикантным украшением свое тело. Артистка не собирается убирать пирсинг. Недавно в своем микроблоге Наталья похвасталась пирсингом и рассказала о своем отношении к нему.

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