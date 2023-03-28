«Сразу могу»: Марат Башаров рассказал, что различает настоящих экстрасенсов от шарлатанов

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров заявил, что верит в ясновидящих.
За долгие годы работы на ТНТ Марат Башаров увидел разных людей, представляющихся экстрасенсами. И среди них были настоящие люди с шестым чувством, отмечает знаменитость.
«Я верю в экстрасенсов, потому что за 15 лет видел многое. Видел и шарлатанов, людей, которые выдают себя за экстрасенсов, а также людей, которые обладают способностями», – заявил Марат Башаров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Видел, что делают участники на съемочной площадке, а также и вне съемочной площадки. Поэтому я сразу могу определить, действительно ли человек «видит» или же просто выдает себя за ясновидящего», – добавил Башаров в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Марат Башаров рассказал о своих сверхъестественных способностях.