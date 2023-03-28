«Все сильно краше, чем вы видите»: Капаклы вновь заговорил о страстных чувствах к Мусульбес

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы явно не входит в число тех людей, которые считают, что счастье любит тишину.
Он находится в том состоянии, когда ему хочется на весь мир говорить о любви к Тане Мусульбес. В микроблоге Роман Капаклы признался, что пока не делает этого, потому что все-таки чувствует некие барьеры.
Вероятно, ему все же неловко перед своей пока еще женой Мариной Африкантовой, за спиной у которой он закрутил роман с Таней Мусульбес.
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Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Фото: соцсети
«Все сильно краше, чем вы видите, чем вы думаете. Поэтому я многое не показываю. Все слишком вкусно и красиво. А я пока этого не хочу. Все-таки легкие эмоциональные барьеры у меня присутствуют», — признался Роман Капаклы.