«Все сильно краше, чем вы видите»: Капаклы вновь заговорил о страстных чувствах к Мусульбес

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы явно не входит в число тех людей, которые считают, что счастье любит тишину.

Он находится в том состоянии, когда ему хочется на весь мир говорить о любви к Тане Мусульбес. В микроблоге Роман Капаклы признался, что пока не делает этого, потому что все-таки чувствует некие барьеры.

Вероятно, ему все же неловко перед своей пока еще женой Мариной Африкантовой, за спиной у которой он закрутил роман с Таней Мусульбес.

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