Папина куколка: Саша Задойнов из «Дома-2» показал, какой стала его младшая дочка София — годовалое очарование

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов — многодетный папа. У него три дочери. Две старшие наследницы живут со своими мамами, и Саша изредка видится с ними.

А вот в воспитании младшей дочери Софии Саша Задойнов принимает активное участие. Он обожает возиться с крошкой, которую ему подарила жена, Ксения Задойнова.

В микроблоге Саша Задойнов поделился милым видео, с участием подросшей дочери. Саша Задойнов показал, какая очаровательная наследница у него и его жены Ксении.

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