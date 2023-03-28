Папина куколка: Саша Задойнов из «Дома-2» показал, какой стала его младшая дочка София — годовалое очарование

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов — многодетный папа. У него три дочери. Две старшие наследницы живут со своими мамами, и Саша изредка видится с ними.
А вот в воспитании младшей дочери Софии Саша Задойнов принимает активное участие. Он обожает возиться с крошкой, которую ему подарила жена, Ксения Задойнова.
В микроблоге Саша Задойнов поделился милым видео, с участием подросшей дочери. Саша Задойнов показал, какая очаровательная наследница у него и его жены Ксении.
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Напомним, младшая дочка Саши Задойнова появилась на свет 8 февраля 2022 года. Софии один год и почти два месяца. Для Ксении Задойновой София стала первым и очень долгожданным ребенком.
Саша Задойнов с дочкой Софией. Фото: соцсети