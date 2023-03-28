Наталья Рудова в крохотном топе засветила манкие полушария груди: лифчик сполз от тяжести

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Блондинка в 39 лет продолжает следить за фигурой. Ее часто приглашают в новые проекты, но артистка очень избирательная. Она не боится оголяться на камеру, но играть роковых красотой ей надоело. Однако в настоящей жизни звезда не перестает носить дерзкие наряды, дразня публику.
На этот раз Наталья захотела похвастаться идеальной кожей. Она запечатлелась без макияжа в домашней обстановке, актриса навела камеру на свое декольте. Лифчик нюдового цвета сполз вниз от тяжести. Блондинка игриво продемонстрировала свою упругую грудь.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Рудова лишила их сна.
«Ну что за чаровница», «Лифчик идеально обрамил ваши спелости», «Ох, что вы творите», «Какая грудь! Просто радар для мужчин», — стали писать подписчики.