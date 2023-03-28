Наталья Рудова в крохотном топе засветила манкие полушария груди: лифчик сполз от тяжести

На этот раз Наталья захотела похвастаться идеальной кожей. Она запечатлелась без макияжа в домашней обстановке, актриса навела камеру на свое декольте. Лифчик нюдового цвета сполз вниз от тяжести. Блондинка игриво продемонстрировала свою упругую грудь.

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Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Рудова лишила их сна.