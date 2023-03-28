«Я проходила химиотерапию, радиацию»: Лайма Вайкуле впервые откровенно рассказала о раке груди

Известная певица Лайма Вайкуле впервые решилась на откровения о тяжелом недуге. О том, что у 68-летней исполнительницы рецидив рака груди, заговорили в прошлом году.
Но все это было на уровне домыслов. Лайма Вайкуле от комментариев тогда воздерживалась. И только сейчас, вернувшись к концертной деятельности, певица поведала о том, что ей пришлось пережить.
«Я проходила химиотерапию, радиацию. Многим знакомым, когда они говорили, мол, прекращаю, не могу, твердила: «Это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто это пережить», — поделилась Лайма Вайкуле.
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Впервые рак груди Лайме Вайкуле диагностировали еще в девяностых годах прошлого века. Певица призналась, что тяжелая болезнь сильно изменила ее.
«Я стала другим человеком. Однажды утром я проснулась и подумала: «Господи, если мне некому будет помогать, то я не понимаю, для чего я живу. А ведь раньше Земля крутилась вокруг меня», — добавила Лайма Вайкуле.
По материалам YouTube-канала «И грянул Грэм»