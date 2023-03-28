«Я проходила химиотерапию, радиацию»: Лайма Вайкуле впервые откровенно рассказала о раке груди

Известная певица Лайма Вайкуле впервые решилась на откровения о тяжелом недуге. О том, что у 68-летней исполнительницы рецидив рака груди, заговорили в прошлом году.

Но все это было на уровне домыслов. Лайма Вайкуле от комментариев тогда воздерживалась. И только сейчас, вернувшись к концертной деятельности, певица поведала о том, что ей пришлось пережить.