Сладкая булочка сжала кулачки: Орлова растрогала фанатов фото спящей дочки-малышки

Певица и молодая мама Ольга Орлова любит делиться с подписчиками подробностями личной жизни. В начале февраля она и ее супруг Валерий стали родителями милой малютки по имени Аня. Для пары этот ребенок первый. Сама же Орлова воспитывает сына Артема, который появился в браке с бизнесменом Александром Кармановым.
Дива охотно делится кадрами с малышкой и рассказывает, как проходит восстановление после родов, рассказывает о нюансах материнства.
Сегодня телеведущая показала подписчикам новое фото с дочерью. Артистка запечатлела Анечку, спящей на кровати. Рядом с малюткой расположилась собака по кличке Дина. Кстати, ранее Орлова неоднократно говорила, что любимый питомец с первых дней жизни не отходит от крошечной хозяйки.
Малышка и ее питомец отдыхают. Фото: соцсети
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«Дина была с Анной, когда я встречалась с Ксюшей. Собака очень трепетно блюдет состояние ребенка, очень за нее переживает», — рассказывала Ольга, когда улетела в Сочи на день рождения Ксении Бородиной.
Позже певица решила успокоить неравнодушиях фанатов и объяснила, что Анна останется под присмотром няни, родного дяди и бабушки. Счастливая мама не раз отмечала, что ее старший сын Артем вырос заботливым и любящим парнем.