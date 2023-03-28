Сладкая булочка сжала кулачки: Орлова растрогала фанатов фото спящей дочки-малышки

Певица и молодая мама Ольга Орлова любит делиться с подписчиками подробностями личной жизни. В начале февраля она и ее супруг Валерий стали родителями милой малютки по имени Аня. Для пары этот ребенок первый. Сама же Орлова воспитывает сына Артема, который появился в браке с бизнесменом Александром Кармановым.

Дива охотно делится кадрами с малышкой и рассказывает, как проходит восстановление после родов, рассказывает о нюансах материнства.

Сегодня телеведущая показала подписчикам новое фото с дочерью. Артистка запечатлела Анечку, спящей на кровати. Рядом с малюткой расположилась собака по кличке Дина. Кстати, ранее Орлова неоднократно говорила, что любимый питомец с первых дней жизни не отходит от крошечной хозяйки.