Губки трубочкой сложила: Мусульбес прильнула к Капаклы с поцелуем прямо на публике — демонстрируют страсть

Бывший участник «Дома-2» Рома Капаклы демонстрирует, что ему совершенно наплевать на чувства жены Марины Африкантовой, с которой она пока не развелся.

Рома Капаклы начал активно рассказывать подписчикам о том, как ему хорошо с Таней Мусульбес, и демонстрировать совместные фотографии с ней. Причем на снимках они не просто запечатлены вместе, а показывают свои чувства.

Таня Мусульбес в кадре сложила губы трубочкой и тянется поцеловать Рому Капаклы, прильнув к его щеке.

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