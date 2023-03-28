Губки трубочкой сложила: Мусульбес прильнула к Капаклы с поцелуем прямо на публике — демонстрируют страсть

Бывший участник «Дома-2» Рома Капаклы демонстрирует, что ему совершенно наплевать на чувства жены Марины Африкантовой, с которой она пока не развелся.
Рома Капаклы начал активно рассказывать подписчикам о том, как ему хорошо с Таней Мусульбес, и демонстрировать совместные фотографии с ней. Причем на снимках они не просто запечатлены вместе, а показывают свои чувства.
Таня Мусульбес в кадре сложила губы трубочкой и тянется поцеловать Рому Капаклы, прильнув к его щеке.
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Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Фото: соцсети
«Все сильно краше, чем вы видите, чем вы думаете», — предупредил поклонников Рома Капаклы.
Между тем многие настроены весьма скептически и понимают, что эйфория, которую сейчас переживают влюбленные, не будет длиться вечно. А значит, через какое-то время, скорее всего, все станут свидетелями очередного разрыва.