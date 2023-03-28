Молодая мама: Алла Пугачева в коралловых шортиках и цветастой блузе предстала с Гарри и Лизой на руках — такие бутусы

Пародист Максим Галкин* уже почти месяц находится в разлуке со своими близкими — женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой. Он сейчас гастролирует по Америке, а Алла Пугачева с сыном и дочкой ждут его возвращения в Израиле.
Судя по всему, Максим Галкин* скучает по семье. В последнее время в микроблоге он размещает архивные фото и видео, запечатлевшие счастливые мгновения.
На этот раз Максим Галкин* поделился кадрами, на которых запечатлена Алла Пугачева с маленькими Гарри и Лизой на руках. На фото малышам по несколько месяцев.
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Стройная и молодая мама Алла Пугачева позирует на снимках в шортиках кораллового оттенка и цветастой просторной блузочке. На одном фото она прижимает к себе пухленького Гарри, на другом — сбитую Лизу.
«Во какие были бутусы. Любимки», — подписал кадры Максим Галкин*.
Алла Пугачева с сыном Гарри на руках. Фото: соцсети
Поклонники восхитились архивными кадрами Аллы Пугачевой с Гарри и Лизой.
«Счастья вашей семье. Берегите их, замечательные. И Алла Борисовна такая красивая, как же повезло вам, Максим», «Такие сладкие булочки с корицей», «Алла Борисовна светится от счастья! Берегите семью, берегите детишек и берегите Аллу. Она у нас одна!» — высказались в Сети.
Напомним, Гарри и Лизе в сентябре этого года исполнится по десять лет.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети