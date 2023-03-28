Молодая мама: Алла Пугачева в коралловых шортиках и цветастой блузе предстала с Гарри и Лизой на руках — такие бутусы

Пародист Максим Галкин* уже почти месяц находится в разлуке со своими близкими — женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой. Он сейчас гастролирует по Америке, а Алла Пугачева с сыном и дочкой ждут его возвращения в Израиле.

Судя по всему, Максим Галкин* скучает по семье. В последнее время в микроблоге он размещает архивные фото и видео, запечатлевшие счастливые мгновения.

На этот раз Максим Галкин* поделился кадрами, на которых запечатлена Алла Пугачева с маленькими Гарри и Лизой на руках. На фото малышам по несколько месяцев.

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