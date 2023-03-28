Пухлощекий брюнет на маминых ручках: Тодоренко устроила первую фотосессию для восьмимесячного сына

Регина Тодоренко давно прославилась на всю страну. Она демонстрировала вокальный талант, а также вела передачи и шоу. Уже давно артистка счастлива в браке с Владом Топаловым. У пары растет сын Михаил, которому четыре года. А в 2022 году она снова стала мамой, родив сына Мира. Несмотря на свою занятость, звезда успешно совмещает карьеру и материнство.
На этот раз Тодоренко посвятила целый день младшему наследнику. Она устроила для него первую фотосессию. В соцсети телеведущая вылыжила кадр, на котором держит на руках подросшего сына. Восьмимесячный мальчик предстал в боди молочного цвета. У него растут густые волосы. Регина прижала его к груди.
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Она призналась, что четыре года назад доверилась фотографу, который снимал ее старшего сына. И теперь артистка решила повторить съемку уже с Миром.
Регина Тодоренко с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как вырос Мир. Многие поразились тому, какие у него голубые глаза. Пара лишь недавно перестала скрывать лицо наследника.
«Ну он в Регину пошел», «От папы только глаза», «Какой крупный карапуз», «Вид, что кушает хорошо», «Очень трогательные фото», — стали писать в Сети.