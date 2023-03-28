Пухлощекий брюнет на маминых ручках: Тодоренко устроила первую фотосессию для восьмимесячного сына

На этот раз Тодоренко посвятила целый день младшему наследнику. Она устроила для него первую фотосессию. В соцсети телеведущая вылыжила кадр, на котором держит на руках подросшего сына. Восьмимесячный мальчик предстал в боди молочного цвета. У него растут густые волосы. Регина прижала его к груди.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она призналась, что четыре года назад доверилась фотографу, который снимал ее старшего сына. И теперь артистка решила повторить съемку уже с Миром.