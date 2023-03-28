Лиза Арзамасова помиловалась с Ильей Авербухом на отдыхе в ЮАР: летящие платья, поцелуи и объятия

Лиза Арзамасова прославилась после выхода сериала «Папины дочки». Недавно она начала сниматься в продолжении ситкома. При этом актриса также играет в театре, а минувшей зимой зрители наблюдали за ней на «Ледниковом периоде». Во всем артистку поддерживает муж Илья Авербух. Не так давно пара устроила себе романтический отпуск. Сына Льва они брать с собой не стали.
На этот раз Лиза выложила личные кадры. Она показала, как провела время с возлюбленным в ЮАР. Актриса носила струящиеся платья, подол которых игриво тормошил ветер. Она танцевала на улице с местными жителями, баловала себя фаст-фудом, а также обнималась и целовалась с Авербухом. Супруги не стесняются выражать свои чувства.
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Пусть эти видео о путешествии, которое случилось месяц назад, переместится из сторис в ленту и сохранит атмосферу. Получается, разница между лентой и сторис в некотором смысле, как разница между кино и театром. Так что ловим моменты жизни и впечатления и сохраняем их в памяти», – написала актриса.