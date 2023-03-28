Лиза Арзамасова помиловалась с Ильей Авербухом на отдыхе в ЮАР: летящие платья, поцелуи и объятия

На этот раз Лиза выложила личные кадры. Она показала, как провела время с возлюбленным в ЮАР. Актриса носила струящиеся платья, подол которых игриво тормошил ветер. Она танцевала на улице с местными жителями, баловала себя фаст-фудом, а также обнималась и целовалась с Авербухом. Супруги не стесняются выражать свои чувства.

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