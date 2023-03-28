Седокова в майке на голое тело подразнила мужчин: глаз нельзя оторвать от колыхающихся «дынек»

На этот раз Анна взялась за свою фигуру. Не так давно она смогла похудеть, к чему стремилась после третьих родов очень долго. Певица теперь регулярно устраивает пробежки. 28 марта она засняла, как в одной майке на голое тело бежит по улице. При этом фокусом стало ее глубокое декольте.

«Каждый раз, когда мне нужно серьезно с собой поговорить или принять важное решение, я делаю так», – призналась Седокова.

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