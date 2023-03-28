Седокова в майке на голое тело подразнила мужчин: глаз нельзя оторвать от колыхающихся «дынек»

Анна Седокова раньше была солисткой группы «ВИА Гра». Обладательница женственных форм никогда не была обделена мужским вниманием. Примечательно, что за ее плечами три брака. Она растит дочек Алину и Монику, а сына Гектора артистка родила от таинственного бизнесмена. Но вот уже четыре года звезда счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.
На этот раз Анна взялась за свою фигуру. Не так давно она смогла похудеть, к чему стремилась после третьих родов очень долго. Певица теперь регулярно устраивает пробежки. 28 марта она засняла, как в одной майке на голое тело бежит по улице. При этом фокусом стало ее глубокое декольте.
«Каждый раз, когда мне нужно серьезно с собой поговорить или принять важное решение, я делаю так», – призналась Седокова.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Анне удалось взбудоражить мужчин. «Ой, какая», «Грудь тут смотрится впечатляюще», «Глаз не оторвать», «Замужняя, но притягательная», «До чего красивая», «Тут дыньки прыгают! Ты глянь!», «Зачем такое показывать на ночь? Никакой совести», — стали писать подписчики.